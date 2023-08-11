AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz daha çok gündeme geliyor. Bizim için her bir ilimiz önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri, istekleri, görüşleri, ihtiyaçları gelecekleri bizim için ön planda. Ayrımız, gayrımız yok." dedi.

Yılmaz, partisinin Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halkın gönlüne dokunan, denetim ve istişare mekanizmasını her zaman ön planda tutan, her bir vatandaşının derdiyle dertlenen, sıkıntısını yüreğinde hisseden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" esasıyla yoğun ve titiz bir şekilde çalışan bir parti olduğunu söyledi.

Partisinin belediyecilik anlayışına değinen Yılmaz, "AK Belediyecilik gönül işidir, bir hizmet etme yarışıdır, halkımızla kucaklaşmadır. AK Belediyecilik, ihtiyaçları, gelecek hedeflerini topyekun bir şekilde gözeten, özellikle halkımızın görüşünü, taleplerini ön planda tutan bir belediyecilik anlayışına hakim olmaktır. Nitekim tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Biz AK Belediyecilik hizmetlerimizle insanımızın refahını ve konforunu yükselten projelerimizle gittiğimiz her yerde elhamdülillah izimiz var, harmanda da yani seçim zamanında da oy isteyecek yüzümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, gelecek yıl yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için çalışmalarına 31 Mart 2019 seçiminin ertesi günü başladıklarını vurguladı.

Muhalefetin 14 Mayıs seçimleri öncesi yaşadığı süreci hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşağı yukarı 2 yıl kadar bir masa etrafında toplanıp durdular. Kendi tabirleri ile dayatmanın olduğu adeta noter masasına dönüşmüş olan bu masa geldiğimiz noktada da darmaduman olmuş vaziyette. Koltuk davası, makam hırsı ile meşguller. Biz mi? Biz, mevki, makam, koltuk gibi dünyevi hırsları aşmış, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' bilinciyle halkına hizmet eden, Bursalı hemşehrilerine hizmet eden bir anlayış içindeyiz. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Muhalefet diyor ki: 'Çalışmalarımıza start verdik.' Yahu biz o startı 2019 yılı 31 Mart seçimlerinin ertesi günü verdik. 1 Nisan 2019'da verdik. Geçirdiğimiz her seçimin ertesi günü biz gelecek seçimin startını veren bir partiyiz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Haftanın birçok günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, genel başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz, uzmanlarımız, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile sürekli istişare amaçlı toplantılar gerçekleştiriyoruz."

Yılmaz, hedeflerinin, kente en iyi şekilde hizmet edecek, partilerinin gönül belediyeciliği anlayışını millete yansıtacak belediye başkanının ve kadroların belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerde vatandaşlardan büyük destek almayı amaçladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz daha çok gündeme geliyor. Bizim için her bir ilimiz önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri, istekleri, görüşleri, ihtiyaçları gelecekleri bizim için ön planda. Ayrımız, gayrımız yok. Herkesi kucaklayacak bir prensiple yolumuza devam edeceğiz. Elbette İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i AK Belediyecilikle buluşturmak için son derece titiz bir çalışma yürüteceğiz. Ama bu prensipler Bursa'yı da her bir ilimizi de kapsayacak. Muhalefetin kutuplaştırdığı bir anlayış ortada. Biz diyoruz ki 'Bırakın kardeşim koltuk kavgalarını. Şehirlerinize, halkınıza ne hizmet ettiniz? Hizmetlerinizle konuşun. Bırakın bütün kısır çekişmeleri, birbirinizi kötülemeyi. 2024 seçimleri geldi. 5 yılınız geride kaldı, peki bu geçen sürede halk sizden memnun mu değil mi? Şehirlerinizin sorunlarını çözdünüz mü çözmediniz mi? En ücra yerdeki Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin gönlüne girebildiniz mi onun ihtiyaçlarını giderebildiniz mi? Öncelikle bunların cevabını verin. Hizmetlerinizle konuşun kardeşim.' Yaptığın hizmettir aslında belediyedeki varlığının nedeni. Hizmetin de yoksa konuşmanın da boş olduğunu ifade etmekte fayda var."

Yusuf Ziya Yılmaz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet noktasında eşit, adil şekilde hareket ettiklerini sözlerine ekledi.