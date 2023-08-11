Bursa'da spiralle kesilen varilin patlaması sonucu bir kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde spiralle kesilen varilin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde Salih Ersöz, içinde yanıcı madde bulunan varili spiralle kesmeye çalışırken patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ersöz, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ersöz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada patlama sonucu çevredeki iş yerlerinin de camları kırıldı.