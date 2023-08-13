Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da kayalıktan düşen kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 03:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Bekir Fırtına, Seyfiye kırsalındaki çoban arkadaşının yanına gitmek istedi.

        Yolda dengesini kaybeden Fırtına yaklaşık 20 metreden dere yatağına düşüp mahsur kaldı.

        İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri 2 saatlik çalışmayla yaralı Fırtına'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Ormanlık alandan ekiplerce indirilen Fırtına ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fırtına'nın sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        "Bizimle birlikte olmayacaklar"
        "Bizimle birlikte olmayacaklar"
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da temizlediği silahının ateş almasıyla, ayağından vuruldu
        Bursa'da temizlediği silahının ateş almasıyla, ayağından vuruldu
        Ali Ay: 'Bursaspor batıyor' dediler, ben de aday oldum
        Ali Ay: 'Bursaspor batıyor' dediler, ben de aday oldum
        Şair ve yazar Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" oyunu...
        Şair ve yazar Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" oyunu...
        BURSA'DA 200 POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI YAPILDI  
        BURSA'DA 200 POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI YAPILDI  
        Bursa'da 200 polisle 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı
        Bursa'da 200 polisle 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı
        Bursa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
        Bursa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi