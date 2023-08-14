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        2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:02
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        2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi
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        BURSA (AA) - Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları tamamlandı.

        Orhangazi Belediyesinin katkılarıyla İznik Gölü kenarındaki Gölkenarı Spor Tesisleri Otokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlar 3 etapta yapıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        Organizasyondaki 3 yarışta kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - 1. Yarış

        Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Oğuz Alp Aral, 3- Mahmut Alpay

        Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Ömer Tarık Uzun

        Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Tolga Muhtar, 3- Burak Akın

        Kategori-4: 1- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş, 3- Halim Ateş

        - 2. Yarış

        Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Oğuz Alp Aral

        Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

        Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Tolga Muhtar

        Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

        - 3. Yarış

        Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Onur Çelikyay

        Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

        Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Murat Çetin

        Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

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