Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sıcak havalar varis hastalığını tetikliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak havalar varis hastalığını tetikliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa Şehir Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman, varis hastalarının sıcak havalarda ve kaplıca, sauna gibi ortamlarda şikayetlerinin arttığını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, varis hastalığının, toplardamarlardan kanın kalbe geri gönderilmesinde işlevsel olan kapakçıkların bozulması sonucunda kanın yer çekimi etkisi ile özellikle bacaklarda birikmesi olarak tanımlandığını belirtti.

        Varislerin gerek kozmetik gerekse ağrı ve uyuşma gibi sorunlarla hastanın yaşam konforunu önemli derecede etkilediğini vurgulayan Kahraman, "Kronik bir hastalık olan varisin oluşumuna karşı gerekli önlemlerin alınması ve tedavisinin ertelenmemesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde bacaklarda ağrı ve uyuşma gibi semptomlara hatta varisli bölgede yaralara bile neden olabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Kahraman, özellikle yaz aylarında damarlardaki gevşemeye bağlı olarak damar dışına sızan sıvıların neden olduğu ağrı, yanma, kramp gibi yakınmaların artabileceğini aktardı.

        Varislerin kadın ya da erkek ayırt etmeksizin herkeste görülebileceğine değinen Kahraman, şu bilgileri verdi:

        "Yapılan araştırmalarda toplumun yarısının varis problemi yaşandığı bilinmektedir. Daha çok kadınlarda, gebelik ve menopoz gibi hormon dengesinin değiştiği dönemlerde, aşırı kilolularda, ileri yaşta olan kişilerde, kronik öksürüğü bulunan kişilerde, kabızlık problemi yaşayanlarda, uzun süre oturarak ya da uzun süre ayakta sabit duran kişilerde, çok dar kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabı tercih edilen kişilerde görülmektedir.

        Kilolu hastaların kilo vermesi, sigara içilmemesi, acı ve baharatlı gıdalardan uzak durulması, topuklu ayakkabı ve dar giysiler giyilmemesi bu hususta önemlidir. Bu hastalık sıcak ortamlarda daha da şiddetleneceği için çok sıcak suyla duş alınmamalı, kaplıca, hamam ve sauna gibi ortamlara girilmemeli, güneşlenmek amacıyla bacaklar güneş altında uzun süre tutulmamalıdır. Uzun süre sabit bir şekilde ayakta ya da oturarak durulmamalı. Bu, kanın alt uzuvlarda birikici etkisini arttırır. Bacaklardaki kaslar çalıştıkça pompa vazifesi görüp kanı kalbe doğru yönlendirir. Bu yüzden varis hastalarının hareketli olması önerilir."

        Doç. Dr. Kahraman, tedavide bu önerilere ek olarak ilaç, varis çorabı ve ameliyat seçeneğinin bulunduğuna işaret etti.

        Açık varis ameliyatlarını yıllardan beri güvenli ve etkili olarak tercih ettiklerini kaydeden Kahraman, bunun yani sıra radyo frekans yöntemiyle, lazerle, köpükle, yapışkanla tedavi gibi imkanların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        İnfo Yatırım, Bursaspor Basketbol'un isim sponsoru oldu
        İnfo Yatırım, Bursaspor Basketbol'un isim sponsoru oldu
        Bursaspor Basketbol'a yeni sponsor desteği
        Bursaspor Basketbol'a yeni sponsor desteği
        TOFAŞ yeni sezon hazırlıklarına başladı
        TOFAŞ yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi
        2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları, Bursa'da sona erdi
        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Bursa'da yap...
        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Bursa'da yap...