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        Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe vermekle suçlanan sanık yargılanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:45
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        Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe vermekle suçlanan sanık yargılanıyor
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        BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldürdüğü ve sağlık ekibinin müdahalesine engel olmak için evinde yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammed R. (34), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

        Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Suriye uyruklu sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

        Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yıldırım ilçesinde geçen yıl aralık ayında Selimzade Mahallesi Kantar Sokak'taki evlerinde Muhammed R'nin, eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır'ı (33) çocuklarının önünde bıçakla yaraladığı, müdahale etmek isteyen sağlık ekibini elindeki bıçakla engellediği ve evini ateşe verdiği öne sürülmüştü.

        Çocuklarından birini kucağına alıp elinde bıçakla sokağa çıkan Muhammed R, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

        Bıçaklanan kadın ölmüş, polis ailenin 4 ila 14 yaşlarındaki 6 çocuğunu geçici olarak gözetim altına almıştı.

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