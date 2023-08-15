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        Osmangazi sınırları içinde kaçak moloz dökenlere 317 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:17
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        Osmangazi sınırları içinde kaçak moloz dökenlere 317 bin lira ceza uygulandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara idari para cezaları verildi.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçenin farklı yerlerine gelişi güzel malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan kişi ve kurumlara Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işlem uyguluyor.

        Kendi arazileri olsa dahi izinsiz olarak moloz dökümü yapan gerçek kişilere 1295 lira ila 40 bin 189 lira, kurumlara ise 1295 lira ile 67 bin 39 lira ceza kesiliyor.

        Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, izinsiz moloz, inşaat atığı ve çöp dökenleri tespit etmek için dronla gece gündüz takip yapan özel ekipler, 2023 yılının ilk 7 ayında çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini belirlediği 82 kişi ve kuruma toplam 317 bin lira ceza yazdı.

        Osmangazi Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara boş arazilere moloz ve inşaat atığı dökmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, döküm yapanları gören vatandaşların da belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.

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