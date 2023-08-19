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        Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu "Süleyman Çelebi Külliyesi"ne dönüştürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:00
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık konutu "Süleyman Çelebi Külliyesi"ne dönüştürülüyor
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        BURSA (AA) - Bursa'da 1960 yılından bu yana belediye başkanları tarafından kullanılan başkanlık konutunun "Süleyman Çelebi Külliyesi"ne dönüştürülmesi projesi kapsamında çevresinde yıkım çalışmasına başlandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 2 yıl önce duyurulan proje kapsamında millet bahçesi, siyer ve Mevlid-i Şerif merkezi, mescit, kitap kafe ve dinlenme alanları yer alacak. 28 bin metrekare alandaki tasarım ve proje çalışmaları Yüksek Mimar Hilmi Şenalp tarafından yürütülecek.

        Aktaş, başkanlık konutu yerleşkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın Molla Fenari, Emir Sultan, Muhammed Üftade, İsmail Hakkı Bursevi, Somuncu Baba, Lamii Çelebi, Molla Hüsrev, Geyikli Baba gibi isimlerin manevi olarak mimarlık yaptığı bir şehir olduğunu söyledi.

        Bu mimarlardan birinin de Mevlid-i Şerif'in yazarı ve Ulu Cami'nin ilk imamı Süleyman Çelebi olduğunu hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

        "Mevlit, özellikle Türk dünyasının İslam'ı muhafaza etmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Geçen yıl Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümüydü. 2022 yılı, Süleyman Çelebi Yılı olarak UNESCO'nun programına alındı. Cumhurbaşkanı'mız tarafından da geçen yıl Süleyman Çelebi Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanı'mıza bu projeyi anlattığımızda alınan kararın da tabir yerindeyse kaymağı gibi oldu. Bizler de Bursa olarak 2022'de sempozyumlar, sergiler, Mevlid-i Şerif programları gibi etkinliklerle hem yurt içinde hem yurt dışında Süleyman Çelebi'yi anmayla alakalı törenler düzenledik."

        Alinur Aktaş, külliye inşa edilecek alanın, kentin en özel konumlarından Çekirge semtinde bulunduğunu dile getirdi.

        Bursalıların da beklentisini yerine getirerek projeyi hazırladıklarını bildiren Aktaş, şöyle konuştu:

        "Bu kararı ilk aldığımızda yaklaşık 6 ay konutu başka yerde yapmak için yer aradık. Bugüne kadar burada kalmış, hizmet etmiş belediye başkanlarımızı rahmetle anıyorum. Hepsi bu şehre değer kattılar. Bursa, Bursa olduysa muhakkak onların destek ve katkıları var ama mekanın da aslına rücu etmesi noktasında bir kararımız oldu. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla projeyi hemen uygulamaya geçeceğiz. Proje sayesinde burası özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği bir alan olacak. Bursa'nın birçok değeri var ama özellikle Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif'in anlaşılması adına güzel bir mekana aracılık etmek, çorbada tuzumuzun olması bizim için son derece büyük bir mutluluk."

        Açıklamanın ardından otopark bölümünün yıkım işlemi başlatıldı.

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