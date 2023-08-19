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        GÜNCELLEME - Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:40
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        GÜNCELLEME - Orhangazi'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde koyun otlatma meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla vuran zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nin muhtarı M.D. ile koyunlarını vatandaşların arazisinde otlattığı öne sürülen sürü sahibi U.D. (29) arasında dün tartışma yaşandı.

        Mahalle kahvehanesinde bugün yeniden karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre tabancayla ateş eden M.D, U.D'yi yaraladı.

        Bacaklarına iki mermi isabet eden U.D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        M.D. ise tabancasıyla jandarmaya teslim oldu

        Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

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