Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama İle Geleceğe Dokunuyor" etkinliği gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama İle Geleceğe Dokunuyor" etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda ‘"Avrupa Birliği Ortak Kültür Mirası Kırkyama İle Geleceğe Dokunuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Sıfır Atık" hedeflerine dikkat çekildi.

        Etkinlikte geleneksel kırkyama sanatını canlandırmayı amaçlayan Kırkyama Grubu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) eğitmenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

        Geçmişte yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak için kullanılan farklı bez parçalarının bir araya getirilip desenler verilerek oluşturulan kırkyama sanatı, sıfır atık ve çevre bilincini vurgulayan modern bakış açısıyla gözler önüne serildi. Bursa'da kırkyama başta olmak üzere çeşitli el sanatları ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BUSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Mine Akkay, katılımcılarla birlikte kırkyama sanatı ile ilgili önemli bilgiler paylaşarak sıfır atık konusuna dikkati çektiklerini ifade etti.

        BUSMEK El Sanatları Öğretmeni Ebru Demirtüfekçi ise elde kalan atık malzemelerden geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, BTSO ve Bursa AB Bilgi Merkezi başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Gün boyunca düzenlenen workshop çalışmaları sayesinde katılımcılar, geleneksel el sanatının inceliklerini pratiğe dökebilme şansı yakaladı. Geleneksel el sanatları ve geri dönüşüm konusunda bilgilerin aktarıldığı interaktif atölye çalışmaları da düzenlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
        Cinsel istismardan tutuklandı! Böyle ağabey olmaz olsun!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 37. yılında kabri başında anıldı
        3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 37. yılında kabri başında anıldı
        3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
        3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
        Sirke ruhu içen 3 yaşındaki Sara, tedaviye alındı
        Sirke ruhu içen 3 yaşındaki Sara, tedaviye alındı
        Bursa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kay...
        Bursa'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kay...
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı
        TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı