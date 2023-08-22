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        3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 37. yılında kabri başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:32
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        3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 37. yılında kabri başında anıldı
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        BURSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

        ​​​​​​​Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezardaki törene, Bayar'ın torunları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Törende, Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

        Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.

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