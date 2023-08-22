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        Bursa'da yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:43
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        Bursa'da yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde bölünmüş yoldaki yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa Naci Seymen (49) idaresindeki 34 DOL 396 plakalı kamyonet, Bursa-İzmir kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Savrularak bölünmüş yoldaki yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Seymen, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Seymen'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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