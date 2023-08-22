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        Bursa'da enerjisini güneşten alan soğuk hava deposu elektrik tasarrufu sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:48
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        Bursa'da enerjisini güneşten alan soğuk hava deposu elektrik tasarrufu sağlıyor
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üreticilerin maliyetini düşürmek amacıyla güneş paneliyle enerji verilen soğuk hava deposunda, 3 ayda 275 bin lira tasarruf sağlandı.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deydinler Mahallesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine, elektriği karşılamak adına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yüzde 65 desteği ile 3 milyon 650 bin lira yatırımla soğuk hava deposunun çatısında 558 adet güneş enerji paneli kuruldu.

        Hayata geçirilen proje sayesinde ilk 3 ayda 182 bin kilovatsaat enerji üretilerek, 275 bin lira değerinde elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her alanda teknolojinin imkanlarından faydalanmak adına adımlar attıklarını belirtti.

        Özellikle enerji sarfiyatının yüksek olduğu iş kollarında yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir fırsat oluşturduğunu aktaran Taban, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz ilk günlerde Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Ardından TKDK desteği ile kooperatifimize ait soğuk hava deposunu hayata geçirerek hizmete açtık. Devam eden süreçte en büyük gider kalemimiz olan elektrik enerjisini tolere edebilmek adına da güneş enerji sistemi kurma kararı aldık. Bu projenin maliyeti 3 milyon 650 bin lira idi. Bunun da yüzde 65’ini TKDK sağladı. Biz burada yaptığımız yatırımla elektrik maliyetimizi üretilen enerji ile başa baş hale getirmiş olmayı hedefledik. Enerji maliyetini de üreticilerimizin üzerinden alarak bu sayede tolere etmiş oluyoruz."

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