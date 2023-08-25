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        Bursa'da aranan 44 kişi şafak operasyonuyla yakalandı

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:49 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:23
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        Bursa'da aranan 44 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentte önceden belirlenen 50 adrese yaklaşık 300 polisin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 32 hükümlü cezaevi yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan 12 zanlı ise adliyeye çıkarıldı.

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