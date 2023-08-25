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        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:48
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        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile yakalama kararı olanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı baskınlarda, firari hükümlü ve şüphelilerden 6'sını yakaladı.

        Hücre evinde gözaltına alınan bir şüphelinin, Konya Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararıyla arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan 6 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Aranan diğer kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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