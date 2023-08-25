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        GÜNCELLEME - Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:20 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:28
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        GÜNCELLEME - Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile yakalama kararı olanlara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda, firari hükümlü ve şüphelilerden 6'sı ile Konya Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla aranan bir kişiyi yakaladı.

        Operasyon düzenlenen hücre evlerinde yapılan aramalarda, yüksek miktarda döviz ve Türk lirası, sahte kimlikler, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Hakkında arama kararı bulunan bir kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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