Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 36 bin 500 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T, O.D. ve E.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.