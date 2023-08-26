Bursa'da belediyeden 118 yaşındaki Saadet Al'a tekerlekli sandalye desteği

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilerleyen yaşlarında bazı sağlık sorunları oluşan Saadet Al'ı ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürümekte güçlük çeken ve gelininin yanında kalan 118 yaşındaki Saadet Al'ın ihtiyaç duyduğu sağlık ve sosyal ihtiyaçları için belediye tarafından destek sağlanıyor.

Oğlu vefat ettikten sonra 3 ay önce Giresun'dan Bursa'ya gelen ve Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde yalnız yaşayan gelini Nigar Gedik'in yanına yerleşen 1905 doğumlu Saadet Al'a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Yaşlı kadının diğer sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını temin etmek için de gerekli çalışmalara başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı döneminde doğan, Cumhuriyet ilan edildiğinde 18 yaşında olan kadınla sohbet edip, ondan hayır duası aldı.

Al'ın bir asra şahit olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem yaşlılığa bağlı hem de doğuştan rahatsızlıkları var. Ancak bilinci açık, gayet güzel sohbet ettik. Yürümekte zorlandığı için kendisine tekerlekli sandalye verdik. Diğer ihtiyaçları için de ekip arkadaşlarımız çalışma başlattı. Tek muradımız ondan hayır duası almaktı. Ben kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum. İlerleyen yaşına rağmen ondan ilgi ve alakasını eksik etmeyen gelini Nigar Hanım'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Saadet Al ve gelini ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.