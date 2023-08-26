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        İznik Gölü'ne serinlemek için giren kişinin cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:50
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        İznik Gölü'ne serinlemek için giren kişinin cesedi bulundu
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, serinlemek için tekneden göle giren kişinin cesedi bulundu.

        Arkadaşlarıyla gittiği İznik Gölü'ne giren ve bir süre sonra kaybolan Feridun Ulu'nun (60), bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları devam etti.

        Jandarma, polis su altı ve arama kurtarma ve AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, hayatını kaybettiği belirlenen Ulu'nun cesedi sudan çıkarıldı.

        Ulu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakem olduğu öğrenilen Feridun Ulu, dün arkadaşlarıyla tekneyle İznik Gölü'ne açıldıktan sonra serinlemek için suya girmişti. Bir süre sonra suda kaybolan Ulu'nun bulunmasına yönelik arama çalışması başlatılmıştı.

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