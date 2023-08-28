Bursa'da 290 sporcunun katılımıyla karate turnuvası gerçekleştirildi

BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası Bursa Karate İl Şampiyonası, 290 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mudanya İlçe Spor Salon’unda gerçekleştirilen turnuvaya Bursa ve ilçelerinden 22 kulüpten 290 sporcu katıldı. Müsabakada sporcular minikler ve yıldız kategorisinde kata ve kumite dallarında mücadele verdi.

Günün geç saatlerine kadar süren turnuvanın gündüz müsabakalarında dereceye giren sporculara Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast ve Mudanya İlçe Gençlik Spor müdürü Çağlar Yeni, kupa ve madalyalarını takdim etti.