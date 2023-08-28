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        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:42
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        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Abbas Ş. yönetimindeki 34 GOA 719 plakalı otomobil, Bursa Ankara kara yolu Kulaca Mahallesi mevkisinde A.Ş. (45) idaresindeki 31 PS 0498 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobildeki Gülsenem Eyüp (68) hayatını kaybetti, sürücü Abbas Ş, A.D. (42) ile A.E. (48) ağır yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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