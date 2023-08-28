Bursa'da takla atarak karşı şeride geçen otomobil 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde takla atarak karşı şeride geçip ters duran otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolunda meydana geldi. Süleyman D. idaresindeki 16 VK 242 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.

Daha sonra orta refüje çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçip ters durdu. Meydana gelen kazada sürücü Süleyman D. ile otomobilde bulunan Tolga Ç. ve Ömür Efe C. yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.