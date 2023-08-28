Bursa'da "Türk Uzay Kaşifleri Akademisi" başladı

BURSA (AA) - Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM), "Türk Uzay Kaşifleri Akademisi"nin açılışı yapıldı.

Türk Uzay Kaşifleri Akademisi'ne, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Macaristan ve Türkiye'den katılan 9-15 yaş grubundaki çocuklar, 4 Eylül'e kadar gözlemsel astronomi, roket ve uzay bilimi, astrofizik, güneş sistemi gibi farklı konularda eğitim alacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında, Türk Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, 6 ülkeden 80'den fazla öğrenci katılıyor.

Açılış töreninde konuşan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, teşkilat olarak Türk dünyasındaki işbirliğini derinleştirmek ve bağlarını kuvvetlendirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Uzay alanındaki işbirliğinin her geçen gün çeşitlendiğini ve ilerlediğini belirten Ömüraliyev, şöyle konuştu:

"Günümüzde, uzay alanındaki çalışmalar giderek önem kazanmakta, bir nevi uzay üzerinden dünyadaki birçok alanda kontrol sağlamak mümkün olmaktadır. Uzayın faydalı şekilde kullanılması sayesinde haberleşme, altyapı ve afet yönetimi, çevre ve diğer konularda dünya üzerinde etki sağlanabilmektedir. Bizim de teşkilat olarak bu çalışmalara bigane kalmamız mümkün değildir. Bu gelişmelere paralel olarak, istikbalin uzay kaşiflerini yetiştirmek üzere Türkiye'nin ev sahipliğinde bu kampı düzenliyor olmanın yarınlara yönelik bir yatırım olduğunu düşünüyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Türk dünyası içinde uzay alanında işbirliği yapmanın, ortak mirası geleceğe taşımak adına vazgeçilmez bir adım olduğunu vurguladı.

Yozgatlıgil, gençlerin Türk dünyasının gurur kaynağı olarak gelecekte uzaya gönderecekleri araçların ve uyduların tasarımını üstleneceklerini vurgulayarak, "Uzaydaki varlığımızı güçlendirmek ve Türk dünyasının uzay sahnesinde temsil etmek için sizlere olan güvenimiz tam. Uzay projelerindeki işbirliği sadece teknik ve bilimsel değil aynı zamanda insanlar arasındaki bağların da güçlenmesine yardımcı olacaktır." dedi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ise gençlerin akademiye gelmelerinin, uzay konusunda çalışmalar yapmalarının, eğitim almalarının ve birbirlerini yakından tanımalarının önemli bir adım olduğunu anlattı.

TUA olarak TDT ile işbirliğini geliştirme adına bir proje daha sunduklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep beraber bir uydu yapalım, küçük bir uydu yapmak adına bir proje sunduk. Bu da kabul gördü. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel gelişmeler var. Uzayda artık elle tutulur adımlar atarak hep beraber uydu yapmak ve uydu fırlatmak noktasında da işte siz gençlerimizin ileride yapacağı işlerin zeminini oluşturma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Şener, TDT Proje Direktörü Ersin Aydoğan ile GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu katıldı.