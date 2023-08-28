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        Bursa'da kaza yerine giden polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:45
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        Bursa'da kaza yerine giden polis memuru, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, trafik kazasına müdahale eden polis memuru, alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul-Bursa yolu Engürücük Mahallesi civarında meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen polisler araçtan indi. Bu sırada A.A'nın kullandığı 16 ZY 057 plakalı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarptı.

        Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü A.A'nın 89 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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