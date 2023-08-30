Bursa'daki iki olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa Valiliği, sosyal medya mecralarında yer alan, durakta bekleyen bir kadının üzerine yangın tüpü sıkılması ile motosikletten bir kişiye kuru sıkı tabancayla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Bursa'da magandalar ortalığı birbirine kattı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ağustos'ta meydana gelen 'Bir vatandaşımıza yangın tüpü yangın tüpü sıkılması, başka bir vatandaşımıza motosiklet üzerinde bulunan şahısların vatandaşımızın yanından geçerken kuru sıkı silah ile ateş etmesi olayı ve durakta bekleyen bir vatandaşımıza pet şişe ile sıvı atılması' olayları ile ilgili olarak 'kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından soruşturma başlatılmış, olayın failleri tespit edilerek şahısların tamamı gözaltına alınmış olup konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Otobüs durağında bekleyen kadına yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili 7 şüpheli, motosiklet üzerinde bulunan şüphelilerin vatandaşların yanından geçerken kuru sıkı silahla ateş etmesi ve durakta bekleyen bir vatandaşa da pet şişeyle sıvı atılması olayıyla ilgili de 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.