Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sosyal medyaya yansıyan iki olayla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sosyal medyaya yansıyan iki olayla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'da durakta bekleyen bir kadının üzerine yangın söndürme tüpü sıkılması ile motosikletten bir kişiye kurusıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili yakalanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Sosyal medyaya da yansıyan iki olay hakkındaki soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

        Kentte 29 Ağustos'ta otobüs durağında oturan bir kadının üzerine araçtan yangın söndürme tüpü sıkılması, başka bir kişiye de seyir halindeki motosikletten kurusıkı tabancayla ateş etmesi olayı ve durakta bekleyen kişiye pet şişe ile sıvı atılmasına ilişkin "kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Otobüs durağındaki kadına yönelik eylemlerinden dolayı 7, diğer olaylarla ilgili 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, bu kişileri gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Butik üretimle girdiği kozmetik sektöründe 20 ülkeye parfüm ihraç ediyor
        Butik üretimle girdiği kozmetik sektöründe 20 ülkeye parfüm ihraç ediyor
        Güney Marmara'da görevli ambulans sürüş eğitmenlerine güvenli sürüş eğitimi...
        Güney Marmara'da görevli ambulans sürüş eğitmenlerine güvenli sürüş eğitimi...
        Çanakkale yangınından etkilenen boğa, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
        Çanakkale yangınından etkilenen boğa, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
        BURSA'DA DENETİMLERE 3.05 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: BEN BU ARABAYI D...
        BURSA'DA DENETİMLERE 3.05 PROMİL ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜ: BEN BU ARABAYI D...
        Bursa'da denetimlere 3.05 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben bu arabayı D...
        Bursa'da denetimlere 3.05 promil alkollü yakalanan sürücü: Ben bu arabayı D...