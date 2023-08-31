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        Çanakkale'deki yangında yaralanan 4 hayvan, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:50
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        Çanakkale'deki yangında yaralanan 4 hayvan, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor
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        BURSA (AA) - Çanakkale'de geçen hafta yaklaşık 48 saat süren orman yangınından etkilenen iki eşek ve iki büyükbaş hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

        Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve doğal afetlerden olumsuz etkilenen hayvanların gözlem altına alındığı Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne, 24 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangından kurtarılan iki eşek, bir buzağı ve bir dana getirildi.

        HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine, Çanakkale'de yaşanan acı yangın felaketi sonrası HAYTAP'ın sahada olduğunu, zor durumdaki hayvanlar için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bursa'ya getirdikleri 4 hayvanın tedavilerine veteriner hekimler tarafından başlandığını belirten Demir, bunların her birinin ayrı hikayesinin olduğunu dile getirdi.

        Bu hayvanların Çanakkale merkeze bağlı Kayadere ve Yağcılar köyleri ile Damyeri mevkisinde yangından kurtarıldığını anlatan Demir, şu bilgileri verdi:

        "Kadife isimli eşeğimiz, Sabriye teyzemizin 15 yıldır bakmış olduğu eşeği. Yangın esnasında ilk onu oradan gidip getirmiş ve eşeğini bize emanet etti. 'Ben 15 yıl baktım ama bundan sonra size emanet ediyorum' dedi. Diğer eşek dostumuz Ceren ise aynı köyde yaşıyordu hatta Sabriye teyze kendi eşeğini alırken onun da aynı şekilde zor durumda olduğunu görmüş. Gelen buzağımız 68 günlük. Annesi ne yazık ki yangında can vermiş. Bebeğini de biz solunum problemi ve küçük yanıkları olması sebebiyle aldık. Danamız ise babasıyla aynı ahırda kalmış. Babası ahırda hayatını kaybetmiş. O da ciddi derecede yanık ve solunum problemi olan bir dostumuz. Umarım sağlıkları iyi olur, onlar da buraya kalpleri kırık bir şekilde gelen ama sonradan mutluluğa dönüşen diğer dostlarımız gibi mutlu olurlar."

        - "Bu hayvanlarımızı iyileştireceğimize inanıyoruz"

        Veteriner hekim Süleyman Saha da buzağı ve eşeklerden "Kadife"nin sağlık durumlarının iyi, ileri yaşlardaki dana ile "Ceren"in ise kritik olduğunu ifade etti.

        Kurtarılan hayvanlarda ciddi derecede yanık ve solunum sorunları bulunduğunu aktaran Saha, "Dördüncü derece yanık olduğu için derinin tüm katmanları ve hatta kas dokusu bile zedelenmiş şekilde geldiler. Durumları gerçekten ciddi ağırdı. Bunun yanında solunum problemi de yaşıyorlardı. Danamız için serum tedavisi ve antimikrobiyal terapi uyguluyoruz. En önemlisi ise yangın yanığı olduğu için kendi özel karışım kremlerimiz ve bitkisel yağlarımızla her gün deri yüzeyine uyguluyoruz." dedi.

        Saha, doğal afetlerden etkilenen hayvanlarda yaş durumunun belirleyici etken olduğunu, gençlerin kendilerini çabuk toparlayabildiğini söyledi.

        Yılmadan devam edip tedavileri tamamlayacaklarını dile getiren Saha, "Umut ediyoruz ki hayvanların hepsini kurtarırız, bir daha yangın olmaz, bu şekilde hastalarla karşılaşmayız. Süreç biraz uzun olacak ama biz asla pes etmeyeceğiz. Bu konuda HAYTAP'a destek verenlere ve HAYTAP'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Bize solunum problemi olduğu için oksijen desteği bile sağladılar. Bu hayvanlarımızı iyileştireceğimize inanıyoruz. 7 gün 24 saat bu hayvanlarımız için çalışıyoruz." diye konuştu.

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