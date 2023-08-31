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        Bursa'nın en eski yerleşim alanını gün ışığına çıkaracak proje sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:10
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        Bursa'nın en eski yerleşim alanını gün ışığına çıkaracak proje sürüyor
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        BURSA (AA) - Tarihi Bursa surlarının iç kısmında kalan ve kentin ilk yerleşim yerleri olan eski mahallelerinde yapılan "Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi" devam ediyor.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar bölgesinde hayata geçirilen projeyle 6 Nisan 1326'da fethedilen eski Bursa ortaya çıkarılacak.

        Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 medeniyetin izlerini taşıyan bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları basın mensuplarına yerinde anlattı.

        Projenin ilk adımı olan Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmaların örneklerinden Kaleiçi Otel'de bilgi veren Dündar, tarihi sokağın zemin kaplamasının yapıldığını ve 28 binanın cephesinin yenilendiğini bildirdi.

        Dündar, Oruçbey Hamamı ve Türbesi'nin de olduğu caddede 2019'da tamamlanan çalışmaları anımsatarak, "Yaşayan Tarih Hisariçi Projemiz kapsamında Hisar Arkeopark kazıları, bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli bir çalışma olarak devam ediyor. Ortaya çıkarılan Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları ile proje tamamlandığında bölge, açık hava müzesine dönüşecek." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Dündar daha sonra Hisar Kaleiçi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Aydın'a, Bursa'nın tanıtımına ve kültür turizmine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

        - Filiboz Mescidi gün yüzüne çıkarıldı

        Dündar, daha sonra basın mensuplarıyla tarihi sokaklarda yürüyerek inşaat çalışmaları tamamlanan Filiboz Mescidi’ne geçti.

        Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayreddin'e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkardıklarını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

        "Kamulaştırılarak elde edilen toplam 2 bin 800 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu doğrultusunda hazırlandı. 70 metrekare alan üzerinde aslına uygun şekilde inşa edilen tarihi mescidin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilikleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak tarihi mescit, Hisar bölgesindeki tarihi dokunun bir parçası olacak. Diğer çalışmalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait su dağıtım sistemleri, Roma dönemine ait tuğla zeminler ve yollar ortaya çıkarıldı. Çıkan kalıntıların da rölöve çizimleri yapılarak Koruma Bölge Kuruluna sunuldu ve kabul edildi. Şimdi de kalıntıların restorasyonu çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışma tamamlandığında bölge, ortaya çıkartılan taşınır ve taşınmaz eserlerin sergilendiği bir açık hava müzesi olacak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ndeki sanal ortam burada canlı bir şekilde görülmüş olacak."

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