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        Bursa'da derede erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:48 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:54
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        Bursa'da derede erkek cesedi bulundu
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

        Şeyh Müftü Mahallesi Regülatör İşletme Sahası dere boyunda, regülatör kapaklarındaki cesedi görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

        Cesedin bulunduğu yerden çıkartılması için AFAD ve Bursa Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinden destek istendi.

        Botla dereye açılan dalgıç polisler, 500 metre uzaklıktaki cesede ulaşarak kıyıya çıkardı. Cesedin Erol Ceylan'a (54) olduğu tespit edildi.

        Ceylan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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