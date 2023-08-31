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        Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:53
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        Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille seyreden H.K. (55) ile eşi Leyla K. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        H.K'nin aracı durdurmasının ardından inen Leyla K, geriye doğru koşmaya başladı. Kadının peşinden gelen H.K, yol kenarında elindeki bıçakla Leyla K'yi defalarca bıçakladı. Olayı gören diğer sürücüler araçlardan inerek H.K'yı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

        İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Leyla K'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Leyla K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından gözaltına alınan H.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

        Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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