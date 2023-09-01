Bursa'da yeni Adli Yıl törenle başladı

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni Adli Yıl'ın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Adalet Sarayı bahçesindeki törende, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Bursa Bölge İdare Mahkemesi ve Bursa Barosu adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Baro Başkanı Metin Öztosun, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kırkeker, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

Tören sonrası makamında tebrikleri kabul eden Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Adalet hizmetlerinin vatandaşımıza en etkin, verimli ve daha da önemlisi adil şekilde ulaşması için ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan bütün meslektaşlarımızın, yargı ve infaz kurumları çalışanlarımız ile tüm avukatlarımızın yeni Adli Yıl'ını tebrik ediyor, 2023-2024 adli yılın tüm yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tebrikleri kabul eden Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş de yargı teşkilatının temel görevinin, adaleti tesis ederek toplumsal barış ve huzura katkı sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Gülmüş, "Bu duygu ve düşünceyle adaletin tecellisi için fedakarca çalışan, bütün meslektaşlarımızın, yargı ve ceza infaz kurumu çalışanlarımızın yeni Adli Yıl'ını kutluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.