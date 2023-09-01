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        Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:28
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        Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı
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        BURSA (AA) - Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kentte belirlenen 35 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında 3 ay ile 27 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        "Silahlı yağma, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama, uyuşturucu" gibi suçlardan aranan hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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