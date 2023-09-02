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        Otizmli "mutlak kulak" Sıtkı Taylan Hartavi, Bursalılara piyano resitali sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:59
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        Otizmli "mutlak kulak" Sıtkı Taylan Hartavi, Bursalılara piyano resitali sundu
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        BURSA (AA) - Literatürde "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan, "müzik dehası" özelliğine sahip Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu otizmli Sıtkı Taylan Hartavi, Bursalılara piyano resitali sundu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen Hartavi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Salonu'ndaki piyano resitalinde, müzikseverle bir kez daha buluştu.

        En sevdiği piyanistlerin "Shopen Vals, Erik Sate, Clementine, Mozart, Ahmet Adnan Saygun ve Sebastian" klasik eserlerini çalan Taylan salondaki herkesi hayran bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, Sıtkı Taylan Hartavi ile tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Taylan’ın mezun olduğunu duymak bizleri de mutlu etti. Taylan, gibi özel bireylere destek vermekten Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. Taylan’a hayatında başarılar diliyoruz." dedi.

        Hartavi’nin her zaman destekçisi olan annesi Fadime Hartavi de oğlunun kendini müzikte ispatladığını, başarılı özel bir birey olduğunu anlattı.

        Çok mutlu olduğunu, onunla gurur duyduğunu dile getiren Hartavi şöyle konuştu:

        "Taylan başarısıyla, emeğiyle okulundan da mezun oldu. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Oğlumuz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Taylan gibi özel çocukların içlerinden fevkalade dehalar çıkıyor. Taylan başardı, diğer çocuklara da örnek olmasını istiyoruz. Yolumuza çıkan iyi insanlara bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

        Piyanoseverleri adeta bir kez daha büyüleyen Sıtkı Taylan Hartavi ise 8 yıldır piyano çalmakla uğraştığını, konser vermeyi çok sevdiğini ifade etti.

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