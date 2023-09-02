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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin Yaz Spor Okullarında sertifika töreni Mudanya'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:45
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin Yaz Spor Okullarında sertifika töreni Mudanya'da yapıldı
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        BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın sertifika töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinin, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ve 13 branşta toplam 20 bin çocuğun spor eğitimi aldığı Yaz Spor Okulları, Mütareke Meydan’ındaki sertifika töreniyle sona erdi.

        Karagöz ile Hacivat, halk dansları gösterileri ve çekilişlerle başlayan etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalarında en önemli alanın çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

        Mudanya'ya da gençlik merkezi kazandırdıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

        “Mudanya'da da yaz okullarımıza 2 bin 500 evladımız geldi. Yavrularını bize emanet ettikleri için anne babalara teşekkür ediyorum. Mudanya'da ayrı bir başarı hikayesi var. Geçen sene bize katılan Poyrazın Kızları'na 2-3 yıl süre verdik, onlar daha ilk seneden şampiyon oldular. Kısa süre içinde çok daha büyük başarılara imza atacaklar. İnşallah yeni organizasyonlarla el birliğiyle daha neler neler yapacağız. İstiyoruz ki ay yıldızlı bayrağına bağlı, vatanına, milletine, devletine sadık, anne babasına saygılı, bu ülkenin değerleriyle dertlenen ama muasır medeniyetler seviyesini yakalamış, teknolojiyi, eğitimi, bilimi içselleştirmiş ve bu konuda üzerine düşeni yapan vizyoner bir gençlik olsun.”

        Sporcuların sahne gösterileri, Yaz Spor Okullarına katılan çocuklara sertifikalarının verilmesi ve Rafadan Tayfa gösterisiyle sona eren programa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Emine Yavuz Gözgeç, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, sporcular ve aileleri katıldı.

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