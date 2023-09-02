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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:48
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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

        Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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