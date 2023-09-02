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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:48
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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan iki helikopter ve bir uçakla destek veriliyor.

        Göynüklü Mahallesi sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor. Bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

        Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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