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        Bursa'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 02:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 02:37
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        Bursa'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.

        Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çalışmalar havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütülüyor.

        Bölgede, zaman zaman şiddetli rüzgar etkili olurken, mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım ediyor.

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