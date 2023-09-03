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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

        Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Görele Belediyespor'a 23-21 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:18
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        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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        BURSA (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Görele Belediyespor’a 23-21 mağlup oldu.

        Mudanya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, maçı da 23-21 Görele Belediyespor kazandı.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.

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