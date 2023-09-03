Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Görele Belediyespor'a 23-21 mağlup oldu.
BURSA (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Görele Belediyespor’a 23-21 mağlup oldu.
Mudanya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, maçı da 23-21 Görele Belediyespor kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.