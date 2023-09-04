Omurilik Yaralanmaları Farkındalık Günü için ressamlar hastalarla resim yaptı

BURSA (AA) - Bursa'daki bir özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanmaları Farkındalık Günü kapsamında "Renklere Dokun" temalı resim sergisi ve resim atölyesi etkinliği düzenlendi.

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte omurilik yaralanması sonucu yürüyemeyen hastalar, ressam Akın Ekici, Sanata Engel Yok Vakfı'nın kurucusu ressam Yasemin Zambak, ressam Handan Korkmaz ve İranlı sanatçı Arezo Khosroshani ile resim atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Omurilik Yaralanmaları Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için yapılan etkinlikte ayrıca, ünlü ressamların resimleri sergilendi.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, omurilik yaralanmaları hakkında toplumda farkındalık oluşturulmayı amaçlayan sergi ve resim atölyesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumda her insanın, omurilik yaralanmasına aday olduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, "Bu farkındalık çok önemli. Hiçbirimizin böyle bir sıkıntı yaşaması, böyle bir şey yaşaması arzumuz değildir ama hepimizin de bir gün bir omurilik yaralanması adayı olduğumuzu da unutmamak lazım. Bu manada gerekli tedbirleri, gerekli duyarlılığı, gerekli hassasiyeti de mümkün olduğunca göstermekte fayda var." dedi.

Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur ise fiziksel sağlığın, ruhsal sağlık ile birbirinden ayrılmayacak kadar bir bütün olduğunu belirtti.

Sanatçılarla iş birliği içerisinde sanatın iyileştirici gücüyle bir araya geldiklerini kaydeden Çamur, "Sanat atölyemizin bugünkü teması 'Renklere Dokun.' İstedik ki profesyonel ressam dostlarımız, amatör ruh ve heyecan dolu hastalarımızla bir araya gelip tuvallerin karşısına geçip fırçaları ellerine alıp birlikte renklere dokunsunlar." ifadelerini kullandı.

Sanatta engel olmadığını hatırlatan Çamur, şunları kaydetti:

"Sanatın bütün dallarını, ressamın tuvalindeki renk yelpazesi gibi düşünürsek bu renklerin bir araya gelişiyle oluşan mucizevi tablonun ruhumuzu iyileştirmesinin, fizik tedavideki kılavuzumuzun olduğunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. İnsana dair yapılan her iyi, doğru ve güzel çalışmanın adıdır sanat. Sanatta engel olmadığı, vazgeçmek olmadığı inancıyla sağlıkta da sanata 'evet' diyoruz ve 'sanatla hayat harekettir' diyoruz."