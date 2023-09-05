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        Mudanya'da park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:20
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        Mudanya'da park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
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        Trilye Mahallesi yolunda ormanlık alan yakınında park halindeki kamyonette yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Yapılan incelemede yangının kamyonetin elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

        Öte yandan, Şükrü Çavuş Mahallesi'nde bir binanın bodrumunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın da söndürüldü.

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