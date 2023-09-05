Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da ağaçlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da ağaçlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ndeki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın büyüdü.

        Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye Grup Amirlği ekiplerinin yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!

        Benzer Haberler

        Mudanya'da park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Mudanya'da park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Salda Gölü kızıl geyiklerine kavuşuyor
        Salda Gölü kızıl geyiklerine kavuşuyor
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ihracatı 2,8 milyar dolar oldu
        Hollanda'dan getirilen saman boyunlu ibis kuşlarının 9 yıl sonra yavruları...
        Hollanda'dan getirilen saman boyunlu ibis kuşlarının 9 yıl sonra yavruları...
        Bursa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor
        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor