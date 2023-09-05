Mudanya'da ağaçlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 05.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:54
Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi'ndeki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın büyüdü.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye Grup Amirlği ekiplerinin yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.