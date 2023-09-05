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        Mudanya Mütarekesi 2023 Barış Yolu Ödülü Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımına verilecek

        Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü", Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:20
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        Mudanya Mütarekesi 2023 Barış Yolu Ödülü Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımına verilecek
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        Mudanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü"nün seçici kurulu, Milletler Ligi’nin ardından Avrupa şampiyonu da olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na “Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü"nün verilmesine karar verdi. Aynı gün, İsmet İnönü’ye de “Şükran Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı.

        Açıklamada sözlerine de yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise Mudanya Mütarekesi’ni Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir etkinlikle kutlayacaklarını belirterek, “Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl adımıza yakışır bir kutlamaya imza atacak, atamızı ve Mudanyamızın fahri hemşerisi İsmet İnönü’yü anacak, cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Mudanya’da hep birlikte ‘cumhuriyet, çok yaşa’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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