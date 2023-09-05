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        Bursa'da 4 sanık, parasını alıp darbettikleri kişinin görüntülerini kaydetmekten yargılanıyor

        Bursa'da, aralarında araç kiralama nedeniyle husumet bulunan kişiyi darbederek bir miktar parasını alıp görüntülerini kaydettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:56
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        Bursa'da 4 sanık, parasını alıp darbettikleri kişinin görüntülerini kaydetmekten yargılanıyor
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        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.T.U, M.V, M.K, tutuksuz sanık Y.E.K. ve avukatları katıldı.

        M.K, müşteki C.B'nin kendilerinden kiraladığı aracı kaza yapmış ve içine zarar verilmiş halde bulduklarını öne sürdü. M.K, sonrasında görüştükleri C.B'nin kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

        Olayın bu sebeple büyüdüğünü aktaran M.K, yaşananlarının bu noktaya geleceğini tahmin edemediğini ifade etti.

        Pişman olduğunu dile getiren A.D.U. ise ılımlı yaklaştığı halde müştekinin sürekli küfür ettiğini, olayların bu sebeple büyüdüğünü, yağma gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını ileri sürdü.

        Olayla bir alakası olmadığını iddia eden M.V. de müştekiyi o gün gördüğünü, korktuğu için görüntülerini kaydettiğini ve polise teslim ettiğini anlattı.

        Önceki savunmalarını tekrar eden Y.E.K. ise beraatini istedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar, "silahla ve birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıla kadar ve "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

        Söz verilen sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

        Bazı avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.V'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, A.D.U. ve M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bursa'da geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre M.K'ye ait araç kiralama firmasından otomobil kiralayan C.B. kaza yapmış, aracın zararını karşılamaması nedeniyle aralarında husumet başlamıştı. M.K, firmanın ortaklarından A.D.U, ofise getirdikleri C.B'nin yanında bulunan bir miktar parasını alıp darbederek görüntülerini telefonla kaydetmiş, daha sonra bırakmıştı.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.K, A.D.U, Y.E.K. ve M.V'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken Y.E.K. serbest bırakılmıştı.

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