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        Bursa'da rock grubu Dedublüman konser verdi

        Bursa'da ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:45
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        Bursa'da rock grubu Dedublüman konser verdi
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        Bursalı müzikseverler, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Gecede vokal, gitar ve yaylı tamburda Mustafa Yavuz, yaylı enstrüman ve perküsyonda Besim Talı, piyanoda ile gitarda Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya performanslarını sergiledi.

        Grup üyeleri "Çözemezsin", "Firuze", "Belki" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de yer aldığı eserleri Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Konser sonunda grubun sahne performansı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

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