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        Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi

        Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde geçen ay 1965 adet T10X model akıllı cihazın kullanıcılarıyla buluşturularak rekora ulaşılmasının ardından üretim bantları ve kalite kontrol aşamalarında çalışmalar vardiya sayısının artmasıyla hızla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:58
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        Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi
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        Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan Togg'un T10X modeli, iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.

        Mart ayının sonunda ilk seri üretim araçları banttan indi ve kurada almaya hak kazanan kullanıcılara mayıs ayından itibaren araçları teslim ediliyor.

        Haziran ve temmuz aylarında daha fazla teslimat yapılırken, ağustosta 1965 adet T10X modeli kullanıcılarla buluşturularak yeni bir rekora daha imza atıldı. Böylece teslimata başladıkları mayıs-temmuz dönemi 3 aylık toplam teslimat adedi, ağustosta bir ayda geçildi.

        Geçen günlerde daha çok üretim için vardiya sayısını artıran ve toplamda 3 bin 400 teslimata ulaşan Togg, çalışmaların hızlanmasıyla eylülde yeni rekor hedefliyor.

        Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek.

        - Togg'da 3 bin 250 kişi çalışıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya, montaj ve batarya tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezi'ni barındırıyor. Üretim hatlarında 250 robotun işletildiği kampüs, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

        1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg'da şu anda 3 bin 250'yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye ulaşması planlanıyor.

        Yaklaşık 250 bin metrekare kapalı alana sahip olan, gövde, boyahane, montaj ve batarya bölümlerinden oluşan üretim tesisi görüntülendi.

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