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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Bursa'da başladı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Bursa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:54
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        15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Bursa'da başladı
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        Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmanın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, robot yarışmalarının her yıl daha da geliştiğini, daha fazla gencin yarışmaya ilgi gösterdiğini vurguladı.

        Şamlıoğlu, 12 bin 716 gencin robot yarışmasına katılmak için projeler geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Burada kalbine teknoloji sevgisi aşıladığımız her bir genç kardeşimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı daha güçlü ve yükseklere ulaşacak. Buna inancımız tamdır. Bilgi ve iletişim çağında yerli otomobilimizi, yerli bilgisayarımızı, yerli çipimizi, yerli uçağımızı, yerli gemimizi, yerli uydumuzu, yerli elektronik sistemlerimizi, yerli robotumuzu üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel düşünen endüstriyel otomasyon konusunda da kendi teknolojisini üretebilen, bilgi ve becerisini kullanan girişimci rekabet edebilme gücüne sahip kişileri yetiştirmek şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığının en önemli görevleri arasında yer almaktadır."

        Robot yarışmasının 14 kategoride gerçekleşeceğini anlatan Şamlıoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması ile robot teknolojimizi siz genç kardeşlerimizin taçlandıracağına yürekten inancımız tam." dedi.

        - "Geleceğimizi gençlerimiz şekillendirecektir"

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da 21. yüzyılın temel gereksinimlerinin başında bilişim ve bilgi teknolojilerinin geldiğini söyledi.

        Bilişim teknolojilerine sahip olan ve üretime yepyeni teknolojiler kazandıran toplumların geleceği şekillendireceğini dile getirerek, "Bu bakımdan çocuklarımızı şimdiden geleceğe hazırlamak için devletin tüm kurumlarıyla elimizden ne geliyorsa yapmaya, tüm imkanlarımızı da bu yönde seferber etmeye gayret ediyoruz. Bu gayretin mimarı hiç şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığımızdır. Geleceğimizi en temel dinamiğimiz olan gençlerimiz şekillendirecektir. Huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek için de maddi ve manevi bakımdan donanımlı ve hayatı değerler üzerinden okuma kabiliyetine sahip bir gençlikle mümkün olabilecektir." ifadesini kullandı.

        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de yarışmanın bu yıl "Cumhuriyet ve Teknoloji" temasıyla "Ahican Cumhuriyet'in izinde, teknolojinin peşinde Bursa'da" sloganıyla düzenlendiğini anlattı.

        Karagöz, yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk, ABD, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan'dan da öğrencilerin katıldığını vurguladı.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da etkinliğin Bursa'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından robot yarışmaları başlatıldı.

        - 4 bin 733 robot yarışacak

        Yarışmanın katılımcıları "Endüstriyel Robot Kol", "Çizgi İzleyen (Temel Seviye)", "Çizgi İzleyen (İleri Seviye)", "Hızlı Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)", "Labirent Ustası", "Tozkoparan Robot (Temel Seviye)", "Serbest Proje", "Temalı", "Su Altı Aracı (ROV)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 14 kategoride mücadele ediyor.

        Bu yıl 81 il ve 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcının 4 bin 733 robotla yer aldığı yarışma ile ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanıyor.

        Yarışma 9 Eylül'de sona erecek.

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