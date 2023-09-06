Kestel Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği veriyor

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarına İhtiyaç duydukları özel beslenme ürünlerinin yüksek maliyetli olması sebebiyle glüten içermeyen un, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kraker ve kurabiye gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolileri, ilçede yaşayan ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneğine kaydı bulunan 40 hastaya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için glütensiz gıda destek programımıza başladık, çünkü glütensiz gıda temini normal gıdalara göre çok daha zor. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.