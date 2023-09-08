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        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, üniversitede devam eden projeleri anlattı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitede yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:24
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        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, üniversitede devam eden projeleri anlattı
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        Yılmaz, gazetecilere, üniversitede son 4 yıldır yapılaşma yönünden önemli adımlar atıldığını söyledi.

        Diş Hekimliği Fakültesi binasının temelinin 2 yıl önce atıldığını anımsatan Rektör Yılmaz, binanın yakın zamanda faaliyete geçeceğini ve öğrencilerin burada ders görmeye başlayacağını aktardı.

        Prof. Dr. Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesine öğretim üyesi takviyesinin de devam ettiği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

        "Diş Hekimliği Fakültesinin yanında organ nakil merkezimiz var. Organ nakil merkezi de iş insanı Hüseyin Akdemir'in yardımlarıyla inşa ediliyor. Büyük ölçüde kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Anahtar teslimi şekilde bize teslim edilecek. Organ nakil merkezinin faaliyete geçmesiyle başta karaciğer nakli olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye'de organ nakli konusunda önemli merkezlerden biri haline gelecek. Rektörlük binamızın karşısındaki alanda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşa ediliyor. Bu hastaneyi devlet bütçesiyle yapıyoruz. 250 yatak kapasiteli bir hastane olacak."

        - "Bursa'daki iş insanlarının üniversitemize ve kampüsümüze çok büyük katkıları mevcut"

        Rektör Yılmaz, merkezi dersliklerin de inşaatının devam ettiğini anlattı.

        Merkezi dersliklerin özellikle temel bilimlerin derslerini merkezi bir biçimde verebilme imkanı sunacağını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Üniversitemize aynı zamanda ilave kapalı mekanlar, salonlar kazandıracak. Merkezi dersliklerin de inşaatına uzun bir aradan sonra yeniden start verilmiş durumda. Yine onun önümüzdeki yılda inşallah tamamlanması planlanıyor. Ayrıca laboratuvarımız var. Oradaki hayırseverimiz rahmetli Arif Ağaoğlu ve oğulları. Bursa'daki iş insanlarının hakikaten üniversitemize ve kampüsümüze çok büyük katkıları mevcut. Ziraat Fakültesi staj binası da yine tamamlanmış durumda orayı da açacağız."

        BUÜ'nün araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, spor salonu ve yüzme havuzu, gençlik merkezi, Hukuk Fakültesi ek binası, personel yemekhanesi inşaatlarının da devam ettiğini belirtti.

        Rektör Yılmaz, inşaatlarda destekleri bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı, Gemlik Belediyesi, Borusan Vakfı ve iş insanı Hüseyin Akdemir'e teşekkür etti.

        BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de inşaatların son durumlarına ilişkin bilgi verdi.

        Devam eden yatırımların toplam maliyetinin 1 milyar 475 milyon lira olduğu bildirildi.

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