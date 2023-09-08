Bursa Devlet Tiyatrosu sezonu "Mai ve Siyah" oyunuyla açacak Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonda "Mai ve Siyah" oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Batılı anlamdaki ilk Türk romanı, Servet-i Fünun'un edebi beyannamesi "Mai ve Siyah", 3 Ekim Salı günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde dünya prömiyeri yapacak.

Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Ceren Olpak'ın uyarladığı klasik başyapıt olan oyunun yönetmenliğini Ece Okay üstleniyor.

İlk kez sahnelenecek oyunda Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cenk Turan, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Serkan Çetinkaya, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Başak Cemre Gezer rol alıyor.

Romantizmin modernizm ile tanıştığı bir roman olarak nitelendirilen "Mai ve Siyah"ta, gerçek hayat ile hayali arasında sıkışan ve giderek daralan iç dünyasında varoluş mücadelesi veren Ahmet Cemil ve onun tercihlerinin etkilediği ailesi ile arkadaşlarının başlarından geçenler anlatılıyor.