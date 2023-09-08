Eski milli para atlet, engelli çocukların sosyal yaşamına dartla neşe katıyor

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Demir, lise yıllarında sporla tanıştı ve koltuk değnekleriyle maraton koşmaya başladı.

İlk maratonunu Mudanya Mütareke Koşusunda tamamlayan Demir, para atletizm türlerini araştırarak spora tekerlekli sandalye koşusunda mücadele ederek devam etmeye karar verdi.

Yurt dışında gerçekleşen pek çok maratona katılan Demir, Paris ve Finlandiya maratonlarından ise yurda birincilikle döndü.

Uzun yıllar para atletizmi başarıyla sürdürdükten sonra engelli çocukları sporla tanıştırmak için dart antrenörü olan Demir, 4 yıldır engelli çocukların eğlenerek dart sporunu öğrenmesine katkı sağlıyor.

Nihat Demir, AA muhabirine, aynı zamanda Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonunda (TBBDF) Bursa İl Temsilcisi olduğunu ve aktif spor hayatı sona erdikten sonra engelli çocuklara fayda sağlayabilmek adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nde dart antrenörlüğü yapmaya başladığını anlattı.

Atletizm sporcusu olduğu dönemde çevresindeki engelli arkadaşlarının sık sık kendisinden spora başlamakla ilgili yardım istediklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bursa'daki birçok engelli arkadaşım beni gördükleri zaman soruyorlardı. Biz de spor yapmak istiyoruz, bize de yardımcı olur musun? diye. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olamamıştım. Özellikle dernek toplantılarında benden istenen engelli sporcularımızın sayısını arttırmamdı. Atletizm özellikle benim yaptığım kategori. Zor bir kategori olduğu için sporcu bulmamız veya geliştirmemiz zordu. Ben bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyordum. Engelli arkadaşlarımızın çok rahat bir şekilde hangi sporu yapabilecekleri konusunda bir araştırma olayına girdim. Bunun da dart olduğunu fark ettim çünkü engelli camiamızda hem dart yapılmamıştı hem de bu iş yani spor olarak çok fazla değerlendirilememişti."

Bunun üzerine dart sporunu araştırmaya başladığını aktaran Demir, gittiği antrenörlük kurslarını tamamladıktan sonra "Engelsiz Dart" grubunu oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Dart sporunun engel tanımadığını ifade eden Demir, "Aslında dart sporunun, engelli camiasında özellikle ortopedik ve zihinsel engelli grubumuzda faydalı olduğunu gördük. Onların iyileşme yoluna doğru hatta gelişimine doğru faydalarının olduğunu görmüş olduk. Bunları gördüğümüz için bunun üzerine yöneldik." dedi.

Zihinsel, ortopedik, işitme ve görme gibi farklı engel gruplarından insanların gelerek dart sporunda kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Demir, "Dartın en büyük özelliklerinden bir tanesi 'engel ayırmayan branş' olması. Aynı alanda, ortopedik engelli, işitme engelli, görme engelli ve zihinsel engelli insanlardan oluşan ekibimizle beraber oyun oynayabiliyoruz, sosyalleşebiliyoruz. Bunu gören aileler de çok mutlu ve bu konuda onların da büyük ilgi ve alakası var." ifadelerini kullandı.

Günden güne sayılarının arttığını ve yaklaşık 60 kişilik bir ekip olduklarını ifade eden Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık biz özel turnuvalar yapıyoruz kendi aramızda, o duruma geldik. Hatta turnuvalarda kendi aramızda kategorileşme yapmaya bile başladık. Dart sporunda çok başarılı ve disiplinli bir şekilde ilerliyoruz. Engelli olmayan arkadaşlarımızla yarıştıklarında bile çok başarılı olduklarını görebiliyorum. Öğrencilerimizin hepsinin bir antrenman saati var. Haftanın 5 günü buradayız. Normal antrenmanlarını, disiplinli bir şekilde benim eşliğimde yapıyorlar. Şu anda herkes çok mutlu. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir gün yurtdışında da ülkemizi temsil edebileceğimize inanıyoruz."